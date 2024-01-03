Mısır’dan ihracat fırsatı: “Davlumbaz filtreleri”

Türkiye, Mısır’ın 4’üncü büyük ticaret ortağı unvanını taşımaya devam ederken, İki ülke arasındaki başarılı ticari ilişkilerin ivmesi artırılarak, ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması, Mısır ile Türkiye’nin arasındaki ticaretin daha da güçlenerek gelişeceğini ortaya koydu.

Bugün ise beyaz eşya ve elektronik üreticilerine hizmet vererek üreticilere tedarikçilik yapan Mısır merkezli firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter sayesinde Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını araladı. Bu kapsamda TurkishExporter’da ithalat ilanı yayınlayan firma, Türk üreticilerden davlumbaz filtreleri satın alacağını belirtti.

Mısırlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mısır pazarına giriş anahtarı

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.