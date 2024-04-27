Mısırlı firma, mutfak aletleri ihtiyacını Türk ihracatçılardan karşılayacak!

Türkiye'nin ev aletleri ihracatı, güçlü performansını sürdürürken, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde Türk ev aletleri talebi yüksek seviyede seyrediyor. Sektör, kaliteli ürünler ve rekabetçi fiyatlarla müşterilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ayrıca Türkiye'nin stratejik konumu ve lojistik avantajları da ihracatı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye'nin ev aletleri ihracatındaki büyüme trendinin devam etmesi beklenirken, bugün Mısır’dan sektöre dair bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda Mısır’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türk üreticilerden çeşitli mutfak aletleri satın alacağını belirtti.

Mısırlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mısır pazarına ulaşmanın kolay yolu!

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşabiliyor.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler ve potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.