MNO Holding, mobilya ihracatındaki başarısını tecrübeleriyle anlattı!

Türk mobilya sektörüne otel mobilyaları, ev eşyaları, mutfak ve genel ticaret ürünleri ile giriş yapan MNO Holding, 2010 yılından bu yana sektördeki kapasitesini ve performansını artırarak başarı çıtasını yükseltti. Kendilerine kaliteyi, uygun fiyatı, dünya moda ve üretim trendlerine uyumu ilke olarak benimseyen holding, bu anlayışla müşterilerine verimli bir hizmet sunmaya devam ediyor.

“Ürünlerimizi pazarda farklı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz”

Tasarım anlayışlarının müşteri ihtiyaçlarını kalite ve titizlikle karşılamak üzerine kurulu olduğunu belirten MNO Holding Kurucusu Hasan Nahaloglu, “Ürünlerimizi, dayanıklı stili, kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla pazarda farklı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Stratejimiz, müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmayı, onlara değer katan ürünler ve hizmetler sunmayı içeriyor. Trendleri takip etmek için de dünya modası ve üretim akımlarını yakından izliyoruz. Böylece ürün yelpazemizi güncel tutuyoruz. Değerlendirme, yenilenme ve sürekli öğrenme de değişen pazar ihtiyaçlarına çabuk uyum sağlamamızı sağlayan temel unsurlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Çeşitli ülkelerde geniş bir müşteri portföyüne sahibiz

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ermenistan, Romanya, İspanya ve ABD gibi, geniş bir müşteri portföyüne sahip olduklarını ifade eden Hasan Nahaloglu, “En değerli müşterilerimiz, 10 yılı aşkın süredir kurduğumuz ilişkiler sayesinde edindiğimiz geniş tecrübeye sahip doğrudan alıcılarımızdır” dedi. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ile ihracat hedeflerini büyütmeye devam ettiklerini de belirten Nahaloglu şöyle devam etti: “TurkishExporter’ın özellikleri ve güvenilir hizmetleriyle dikkat çeken iyi bir platform olduğunu düşünüyorum ve çevremdekilere öneriyorum.”

“Sektördeki en büyük zorluk piyasaların istikrarsız olması”

Piyasaların istikrarsızlığı yüzünden mobilya sektöründe zorluklar yaşandığını söyleyen Nahaloglu, “Zayıf piyasalar, yüksek enflasyon, ekonomik ve politik krizler diğer ülkelerle olan ticaretimizi etkiliyor. Biz de bu krizleri mümkün olduğunca kâr gözetmeksizin piyasada var olmaya devam ederek aşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Son olarak tasarım yeniliği ve pazar genişliği açısından firmalarının uzun vadeli hedeflerinden bahseden Nahaloglu, hem yeni müşterilerle tanışıp beklentilerini karşılayarak rekabetçi avantajlarını korumayı amaçladıklarını hem de doğaya saygılı, çalışanlarının iftihar ettiği, müşteri memnuniyetine katkı sağlayan uluslararası bir kurum olarak kendilerini konumlandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.