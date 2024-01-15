Özbekistan, yüklü miktarda endüstriyel yağ sökücü solvent satın alacak

Türkiye ile her alanda ilişkilerini sürekli olarak geliştiren Özbekistan, stratejik konumu, ekonomik potansiyeli ve Orta Asya’nın tüm ülkeleriyle ortak sınırlarının olmasıyla ön plana çıkıyor. Ekonomisini büyük ölçüde doğal gaz ve emtia ihracatına dayandıran bu ülke 2016 yılından bu yana iddialı ekonomik reformlara girişerek ekonomik büyümeyi sürdürmüş ve yatırımcılar için daha çekici hale gelmiştir.

Bugün ise ihracatçılar için çekici bir pazar olan Özbekistan’dan Türkiye’ye bir adım atıldı. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlanan ilanla Türk üreticilerden yüklü miktarda endüstriyel yağ sökücü solvent satın alacağını belirten Özbek firma ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor.

Özbekistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir

Kimya sanayii ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kimya sanayii sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde kimya sanayii sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.