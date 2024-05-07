Özbekistan’a ihracat fırsatı: “Plastik şişe ve kapaklar”

Ekonomisini büyük ölçüde doğal gaz ve emtia ihracatına dayandıran Özbekistan, 2016 yılından bu yana iddialı ekonomik reformlara girişerek ekonomik büyümeyi sürdürmüş ve yatırımcılar için daha çekici bir hale gelmiştir.

Bu gelişmeler kapsamında Özbekistan’ın yeni yatırım alanlarından en çok yararlanacak kesimin Türkiye’deki üreticiler olduğu düşünülürken, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter da bugün Özbekistan’dan gelen bir ithalat talebini yayınlandı.

Bu kapsamda Özbekistan’da çeşitli sektörlerde hizmet veren ithalatçı firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den plastik şişe ve kapak satın alacağını belirtti.

Özbek ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir

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Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor.

Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor.

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