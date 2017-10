Özbekistanlı müşteri IQF hat kurulum dahil teklif istiyor

27 Ekim 2017

Özbekistan’dan irtibata geçen bir firma, meyvelerin ve sebzelerin işlenerek hızlıca dondurulup paketleneceği IQF sistem 2000 kg/h kapasiteli anahtar teslim komple hat kurulumu için fiyat teklifi talep etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

I need vegetables and fruits pre-processing and freezing line of Turkish manufacturer.

Capacity is about 2000 kg/h. Freezer is IQF line.

The line is to be completed by automatic packing machine.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/374503_need-for-vegetables-iqf-freezing-line-from-uzbekistan

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact