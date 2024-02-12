Portekiz, Türk üreticilerden dondurulmuş istavrit talep ediyor

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Türkiye’deki deniz ürünleri üreticileri için bir ihracat kapısı araladı.

Bu kapsamda 115,03 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip olan Portekiz’den ithalat ilanı bırakan deniz ürünleri satıcısı bir firma, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden dondurulmuş istavrit satın alacağını belirtti.

Portekizli ithalatçı ile iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Portekiz pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Portekiz pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Portekiz’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Portekiz pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.