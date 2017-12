Portekizli firma bardak çeşitleri ithal etmek istiyor

21 Aralık 2017

Portekiz’den iletişime geçen bir toptancı firma, içecek bardak çeşitleri koleksiyonları konusunda Türk firmalardan katalog ve fiyat talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sirs,

We are looking for a good glassware line. (Wine glass in priority)

If do you have a similar lines, send photos and technical caracteristiques of all, in excel file.

Our company is a wholesaler in Portugal.

So we ask your best prices for us to try to establish a good relationship.

Could you to send us your catalogue by Email?

We are awaiting your quickly answer.

Best regards.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377488_glassware-for-beverages-required-in-portugal

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

