RokoBagno Mauritius’a İlk İhracatını TurkishExporter ile Yaptı…

14 Şubat 2018

RokoBagno 15 yıllık üretim, yurtiçi, yurtdışı satış ve sektörel tecrübesi olan, birikimi ile yenilikleri takip eden, girişimci ve gelişimci vizyonu ile sektörde öncü bir kuruluştur. Yapı malzemesindeki uzmanlığı, özgün tasarımları, zengin ürün çeşidi, kaliteli ürünleri ve satış sonrası hizmet anlayışı ile yurtdışında 21 ülkede ve yurtiçinde birçok noktada ürünlerini kullanıcılarının beğenisine sunmaktadır.

2017 yılında TurkishExporter.NET’ten gelen firma talepleri ile irtibata geçtik. Mauritius’a ilk ihracatımızı TurkishExporter ile gelen taleplerden irtibata geçtiğimiz firmaya yaptık. Şu anda birçok ülkeden onlarca firma ile irtibat halindeyiz. 2018 yılında yeni pazarlar bularak ve yeni ülkelere ihracat yaparak ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine bir damla da olsa katkı sunmayı milli ve yerli bir borç ve görev olarak görüyoruz.

RokoBagno olarak iş ortaklarımızın beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek, ürünlerimize sahip çıkmak, satış sonrasında da yanında olmak, iş ortaklarımızla ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla iyi niyet ve anlayışla davranmak, müşterilerimiz ile şeffaf, yakın ve gizlilik kurallarına uygun şekilde iletişimi sağlamak ve tedarikçilerimizi, ticaretimizin ayrılmaz bir parçası ve ortağı olarak görmek temel ilkelerimizdir.

Müşterilerimize beklentilerinin de üzerinde ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmak, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek ve bu gelişmeleri üretim ve hizmet sürecimizde kullanarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda sektörün lider firması olmak, inşaat malzemeleri ihtiyaçları konusunda müşteriye hızlı çözümler üreten lider bir firma olmak, uluslararası pazarda tercih edilen bir banyo markası olmak temel hedeflerimizdir.

ROKO YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Osman AKKOZ - Export Manager