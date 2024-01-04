Romanya, mayo tedarikçileri arıyor

Kullanıcılarına verimli ve pratik bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter, Romanya’da iş fırsatı yakalayabilecek olan Türk üreticiler için bugün bir ilan daha yayınladı.

Bu kapsamda Romanya’da müşterilerine kumaşa baskı yaparak kişileştirilmiş ürünler sunan ithalatçı bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den mayo ithal edeceğini belirtti. Romanya’dan ilan bırakan firmanın ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler

Tek tıkla Romanya pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Romanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde Romanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor.

Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Romanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.