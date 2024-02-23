Romanya, Türkiye’den büyük mutfak aletleri satın alacak!

Bakım, onarım, revizyon, kaynak bulma ve ürün tedariki konularında devleşen Romanyalı bir firma, Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den büyük mutfak aletleri satın alacağını belirtti.

Romanya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Romanya pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Romanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank" bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Romanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Romanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.