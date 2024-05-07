Rusya'da Türk halılarına artan talep: İhracatçılar için altın fırsat!

Dünyada halı ticareti, el halısı, makine halısı ve tüfte halı olmak üzere birbirinden oldukça farklı üç ana grupta karşımıza çıkmıştır. Bu grupta yer alan makine halısı, sermaye, yoğun ve teknik tekstil kategorisinde ele alınabilecek bir üretim yapısına sahiptir. Türkiye’de ise makine halısı üretiminin büyük çoğunluğunu Gaziantepli firmalar göğüslemiştir. Makine halısı üreticiliğinin yoğun olduğu diğer iller ise Kayseri ve İstanbul olarak öne çıkmıştır.

Bugün ise dünya çapında kalitesiyle tanınan Türk halılarına Rus bir firma talip oldu. Bu kapsamda şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan firma, Türkiye’den çeşitli halılar satın alacağını belirtti.

Rus ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Halı ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin halı sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde halı sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.