Rusya'da Türk tatlılarına talep artıyor: İhracat kapıları genişliyor!

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için 43 ana sektör ve 578 alt sektörde anlık ilanlar yayınlayarak binlerce dolarlık iş hacmi oluşturuyor. Rusya pazarına yönelik ihracat fırsatları da her gün güncellenerek Türk ihracatçılar için yeni kapılar açıyor.

Bugün ise şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a Rusya’dan bir fırsat geldi. Bu kapsamda Rusya’da çok çeşitli ürünlerin satışını yapan bir e-ticaret firması TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk ihracatçılardan çeşitli Türk tatlıları ithal edeceğini belirtti.

Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tatlı ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tatlı sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde tatlı sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.