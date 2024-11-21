Savunmada 2024 için 7 milyar dolarlık ihracat tahmini

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TOBB Savunma Sanayii Meclisi İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasındaki sanayi sektörünün ihracatına dair bilgi verdi.

Görgün, Türk savunma sanayisinin 185 ülkeye 230'un üzerinde farklı ürünü ihraç ettiğini belirterek "Önümüzdeki yıllarda mevcut durumumuzdan daha ileriye gideceğimize inanıyoruz, bunu görüyoruz" dedi.

Görgün şöyle devam etti: "Savunma sanayisi sektörü bu yılı 6,5-7 milyar dolar arası bir ihracatla kapatacak. Geçen sene 5,5 milyar dolar ihracat yaparken 10,2 milyar dolar yeni sözleşmeyle girmiştik. Bu sene de aynı şekilde 6,5-7 milyar dolar ihracat teslimatı yaparken yeni yıla 10 milyar doların üzerinde yeni sözleşmeyle gireceğiz."

Görgün, savunma sanayisi sektörünün gelecek yıllarda katma değerli ürünleriyle daha da büyüyeceğini sözlerine ekledi.