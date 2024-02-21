Sırbistan, Türkiye’den alüminyum levha ithal edecek!

Balkanların 3’üncü büyük ekonomisi unvanına sahip olan Sırbistan, düşük operasyonel maliyetleri ve Serbest Ticaret anlaşmasının avantajlarıyla, Türkiye’ye eşsiz fırsatlar sunuyor. Son 5 yılda Türkiye’nin Sırbistan’a ihracatı 2,5 kat artarken, Sırbistan’ın Türkiye’ye ihracatı da istikrarlı bir şekilde artış göstermeye devam ediyor.

Türkiye ve Sırbistan arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin giderek güçlendiği göz önünde bulundurulduğunda, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecekte daha da artması bekleniyor. Yaşanan bu olumlu gelişmelerle bugün bu ülkeden Türkiye’ye bir alım talebi bırakıldı. Bu kapsamda Sırbistan’da faaliyet gösteren bir firma B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den alüminyum levha satın alacağını belirtti.

Sırbistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Sırbistan pazarını hemen keşfedin!

Sırbistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Sırbistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.