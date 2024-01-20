Soğan üreticilerine Hindistan’dan ihracat fırsatı

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olan Hindistan’dan bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda Hindistan’da çeşitli pazarlara ürün tedariki yapan firma, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçılara ve ihracatçılara imkanlar sunan TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk gıda üreticilerinden soğan satın alacağını belirtti.

Hindistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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