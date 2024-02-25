Surinamlı firma, Türkiye’den paspas üreticisi arıyor!

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün gelen çeşitli gıda ürünlerinin de ilanlarını yayınlayan bu platforma bugün Surinam’dan bir alım talebi geldi.

Bu kapsamda Surinam’da her işyerini optimize edecek ürünler ve çözümler sağlayan bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye'den paspas satın alacağını belirtti. Surinam’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Halı, kilim ve paspas ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin halı, kilim ve paspas sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde halı, kilim ve paspas sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.