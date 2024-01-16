Süt ürünleri üreticilerine müjde: Güney Kore’ye ihracat kapıda!

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, dünya çapında ticaret yapmak isteyen firmalara milyonlarca dolarlık ihracat fırsatları sunuyor. Her gün güncellenen ilanları takip ederek fırsatları değerlendiren Türk üretici ve ihracatçı firmalar, global pazarlarda yer alma fırsatını yakalıyor.

Bugün ise yayınlanan sayısız ilanlardan bir tanesi de Güney Kore’den geldi. Güney Koreli ithalatçı firma kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ihracat fırsatı sunan TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den süt ürünleri satın alacağını duyurdu.

Güney Koreli ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek https://www.forie.com/tr/apps üyelik başvurusu yapabilir.

Süt ürünleri sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin süt ürünleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde süt ürünleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.