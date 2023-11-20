Suudi Arabistan, mutfak ekipmanları ithal edecek

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasıyla 2023 yılı iki ülke ilişkileri için bir dönüm noktası oldu. İki ülkenin geçen yıl 10 milyar dolar olan ticaret hacmi ise bu yıl 9 ayda 14 milyar doları geçti. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ortaklıklar bu denli yükselmişken Suudi Arabistan’dan Türk ihracatçıları harekete geçirecek bir ithalat talebi geldi.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınlanan talebe göre, Suudi Arabistan’da mutfak, büfe ve kafe gereçlerini sağlama konusunda uzmanlaşmış bir e-ticaret firması, Türkiye’deki ihracatçılardan profesyonel mutfak ekipmanları satın alacak.

E-ticaret alanında faaliyet gösteren ithalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen mutfak ekipmanları üreticileri, Forie’de bir basic üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.