Suudi Arabistanlı firma otel malzemeleri talep ediyor

15 Ocak 2018

Suudi Arabistanlı bir otel işletmecisi, otellerde kullanılan her çeşit malzeme konusunda düzenli çalışabilecekleri tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hotel equipments to export from Turkey to Saudi Arabi

Hello;

I introduce myself,

I'm called Mondher General Manager **** Suites in Saudi Arabia.

In fact, please send me the email addresses of some companies specialized for the supply of all equipment and hotel material through which I can request a quotation.

Thank you in advance for your assistance.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/381482_hotel-equipments-to-export-from-turkey-to-saudi-arabia

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact