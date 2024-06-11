Tekirdağ'da üretilen kablolar 80 ülkeye ihraç ediliyor

Çerkezköy ilçesinde, 25 bin metrekare alanda kurulu olan kablo firmasında 250 kişi istihdam ediliyor. Firma enstrumantasyon, kontrol, enerji, motor, bilgi iletişim, gemi ve yat kabloları ile yangına dayanıklı kablolar üretiyor.

Ürettiği kabloları 80 ülkeye ihraç eden firma, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 2M Kablo İhracat Müdürü Gaydar Erkan, firmanın kablo sektöründe Türkiye'nin global markalarından biri olduğunu söyledi.

Erkan, firmanın 1993'ten bu yana faaliyet gösterdiğini ifade ederek, "Uzun yıllardır birçok alanda müşterilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Son yıllarda artan ciromuzla birlikte istihdamımız da arttı. Bu bizim için gurur verici bir durum. Şu an yüzde 60 oranında ihracat yapıyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 70'e çıkartmak. Dünyada 6 kıtada varız, dünyanın her köşesine ihracat yapıyoruz." dedi.

Erkan, firmanın kurulduğu günden itibaren yurt içinde ve yurt dışında birçok şirket ve projenin çözüm ortağı olduğunu dile getirdi.

Almanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın yanı sıra Vietnam, Singapur, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ülkeleri, ABD ve Kanada ile önemli bir ticaret hacmi yakaladıklarını belirten Erkan, firmanın Afrika pazarında da yer aldığını anlattı.

Firmanın enstrumantasyon, kumanda ve motor kablolarında ön planda olduğuna işaret eden Erkan "Diğer ürün gruplarını da geliştiriyoruz. Ekonomiye katkı sağlamakla gurur duyuyoruz. Şirket olarak hedefimiz ihracatı artırmak, bu doğrultuda yeni pazarlara gitmeye çalışıyoruz. Katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirerek hem kendimize hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.