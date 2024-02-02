TİM Başkanı Gültepe: "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatına imza attık"

Ocak ayı dış ticaret rakamları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TİM Başkanı Gültepe'nin katıldığı toplantıyla Malatya'da açıklandı.

Toplantıda konuşan Gültepe, Malatya'nın da aralarında bulunduğu 11 ilin bir yıl önce iki büyük depremle sarsıldığını hatırlatarak, depremlerde hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet diledi.

Yaraları sarmak için benzeri görülmemiş bir dayanışmanın sergilendiğini ifade eden Gültepe, "Devletimizle, milletimizle, ihracat ailemizle tek yürek olduk. Bölgede normalleşme yolunda önemli adımlar attık. TİM ve ihracatçı birlikleri olarak, afetin ilk gününden beri var gücümüzle çalıştık çalışıyoruz. 330’u Malatya’da olmak üzere dört ilimizde 1.500’e yakın konteyner ve prefabrik konuttan oluşan geçici yaşam merkezi kurduk." diye konuştu. Normalleşmenin yolunun çarkların dönmesinden geçtiğini vurgulayan Gültepe, burada üretim ve ihracatın çok kritik bir rolü bulunduğuna dikkati çekti.

Deprem bölgesinde 9 bine yakın ihracatçı firmanın olduğunu bildiren Gültepe, şunları kaydetti: "2023’te 11 ilimiz 19 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Ocak ayında ise afet bölgesindeki illerimizin toplam ihracatta artıya geçtiğini görüyoruz. Malatya'mıza baktığımızda 35 milyon dolarla geçen yılın rakamını yakalamış oldu. Ancak Malatya bölgesine baktığımızda, ihracat olarak çok düşük seviyedeyiz. Şimdiye kadar yıllık bazda 455 milyon doları geçmemiş. Bu şehrin potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Malatyalı iş insanlarına sesleniyorum, şehrimizi çok kısa bir zamanda ihracatı 1 milyar doların üzerinde olan şehirler seviyesine çıkarmak durumundayız."

"Yıla rekorla başlamamız önemli"

Mustafa Gültepe, ocak ayında 20 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Geçen yıla göre yüzde 3,6 artıdayız. Böylece, tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatına imza attık. Emeği geçen tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Yıla rekorla başlamamız önemli." dedi.

Bu yıl 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi olduğunu aktaran Gültepe, ocak ayındaki performansın kendileri için iyi bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ocak ayında, sektörler özelinde ilk sırada 2 milyar 780 milyon dolarla yine otomotivin geldiğini bildiren Gültepe, şöyle devam etti: "Otomotivi, 2,3 milyar dolarla kimya, 1,4 milyar dolarla hazır giyim, 1,2 milyar dolarla elektronik ve 1,1 milyar dolarla çelik sektörü takip ediyor. Bazı sektörlerimizde rekabetçiliğimizi kaybetmenin olumsuz yansımaları ne yazık ki devam ediyor. Ocak ayında, hazır giyim, demir ve demir dışı metaller, deri, zeytin ve zeytinyağıyla, çimento, cam ve seramik en çok kayıp yaşadığımız sektörlerimiz oldu. 17 sektörümüz ise geçen ay ihracatını artırmayı başardı."

Gültepe, firmaların merkezini baz alan TİM verilerine göre, geçen ay 48 ilin ihracatını artırdığını belirterek, en çok ihracat yapan 5 ilin, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralandığını aktardı. Ocakta 1290 firmanın ilk kez ihracat yaptığını dile getiren Gültepe, "Yeni firmalarımız ihracatımıza 75 milyon dolarlık katkı sundu. Birim ihracat değerimiz ise 1,48 dolar oldu. Avro/dolar paritesinin ihracatımıza pozitif etkisi 2024 yılında da devam ediyor. Geçen ay parite farkı ihracatımıza 112 milyon dolar katkı verdi." ifadelerini kullandı.

En çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD, Irak, İtalya ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandığını bildiren Gültepe, özellikle Afrika ve Latin Amerika’ya ihracatta dikkati çekici artış kaydettiklerini ve genel tabloda ise 126 ülkeye ihracatın arttığını söyledi.

"Hedeflere ulaşmak için uygun koşullarda krediye erişim büyük önem taşıyor"

TİM Başkanı Gültepe, "2024’te 267 milyar dolarlık mal ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için uygun koşullarda krediye erişim büyük önem taşıyor." dedi.

İhracatın finansmanının yine en önemli gündem başlıklarından biri olacağını belirten Gültepe, şunları kaydetti: "Finansman konusunda ihracatçılarımıza sunduğumuz imkanlara bu hafta bir yenisini ekledik. Ziraat Bankası'yla imzaladığımız protokolle İhracata Tam Destek Kredi Paketi’ni devreye aldık. Firmalarımız 5 milyon dolar veya 150 milyon TL’ye kadar uygun faizle kredi kullanabilecekler. Gerçekten hem döviz bazında hem de TL bazında şimdiye kadar ki kredi seviyelerinden çok daha uygun bir şekilde ulaşma imkanımız olacak. Önümüzdeki dönemde, belki 1 ay, en fazla 1,5 ay içinde gerek Eximbank, gerek İGE AŞ, gerek Türkiye Bankalar Birliği ile yeşil dönüşümle ilgili kredi paketini beraberce açıklayacağız. İnanıyorum ki yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, önümüze koyduğumuz hedefleri yakalama noktasında bizler için büyük bir adım olur."