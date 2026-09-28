Türk KUNDUZ’ları Filipinler ordusunda göreve başladı

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Türk savunma sanayisinin kara araçlarındaki ihracat programlarından biri Filipinler’de yeni aşamaya geçti. FNSS tarafından üretilen 6 KUNDUZ Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm İş Makinesi, düzenlenen törenin ardından Filipinler Ordusunun aktif envanterine alındı.

6 KUNDUZ aynı birlikte göreve başladı

Araçlar, başkent Manila yakınlarındaki Fort Bonifacio’da bulunan Forerunner Eğitim Alanı’nda 525. Muharebe İstihkâm Taburunun kullanımına verildi.

Aynı törende 4 M113A3 zırhlı istihkâm tim aracı ile 104 mini mayın dedektörü de birliğin envanterine katıldı.

KUNDUZ’ların Filipinler’e ulaşması ise yeni değil. Altı aracın tamamı Ağustos 2025’te ülkeye teslim edilmiş, ardından eğitim ve hizmete hazırlık süreci yürütülmüştü. Son törenle araçların birlik seviyesindeki kullanım süreci resmileşti.

İlk ihracat müşterisi Filipinler olmuştu

Filipinler’in KUNDUZ programı yıllar öncesine dayanıyor. FNSS ile Filipinler arasında yapılan anlaşma, aracın ilk ihracat sözleşmesi olmuştu.

Satın alma programının temelinde Filipinler Ordusunun muharebe birliklerine zırhlı istihkâm desteği sağlayabilecek ve ülkenin nehirler, sulak alanlar ve zorlu arazi koşullarında çalışabilecek araç ihtiyacı bulunuyor.

KUNDUZ klasik bir zırhlı personel taşıyıcıdan farklı olarak doğrudan istihkâm görevleri için tasarlandı. Araç; kazı, tesviye, engel kaldırma, toprak taşıma ve geçiş güzergâhlarının hazırlanması gibi görevleri zırh koruması altında gerçekleştirebiliyor.

Karada 45 kilometre, suda 8,6 kilometre hız

FNSS’nin teknik verilerine göre KUNDUZ yaklaşık 19,5 ton ağırlığında ve iki kişilik mürettebatla görev yapıyor.

Araç karada saatte 45 kilometre azami hıza ve 400 kilometre yol menziline ulaşabiliyor. KUNDUZ’u benzer iş makinelerinden ayıran temel özelliklerden biri ise standart olarak sunulan amfibi kabiliyeti.

İki su jetiyle hareket eden araç, suda saatte 8,6 kilometre hıza ulaşabiliyor. Böylece köprü veya özel taşıma aracına ihtiyaç duymadan belirli su engellerini aşarak karşı kıyıda istihkâm görevine başlayabiliyor.

15 tonluk vinçle kurtarma görevi de yapabiliyor

KUNDUZ’un görev ekipmanları arasında büyük dozer bıçağının yanı sıra 15 ton çekme kapasitesine sahip kurtarma vinci de bulunuyor.

Araç balistik tehditlere ve mayınlara karşı zırh koruması taşırken otomatik yangın söndürme, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma ile iklimlendirme sistemine de sahip.

Hidrolik süspansiyon ve hareketli dozer sistemi sayesinde araziyi düzenleyebilen KUNDUZ, birliklerin önündeki engellerin kaldırılması ve ağır araçların geçebileceği güzergâhların hazırlanması için kullanılabiliyor.

Filipinler’deki uzun bekleyiş sona erdi

Filipinler, KUNDUZ alımı için ilk adımı 2020’de atmıştı. İlk planlarda teslimatların daha erken tamamlanması öngörülmesine rağmen program gecikti ve altı aracın tamamı Ağustos 2025’te ülkeye ulaştı.

Son hizmete alma töreniyle birlikte yaklaşık beş yıl önce başlayan satın alma sürecinin operasyonel ayağı da tamamlanmış oldu.

KUNDUZ’ların göreve başlaması, FNSS’nin Filipinler’deki mevcut kara araçları varlığına yeni bir platform eklerken Türk üretimi özel amaçlı zırhlı araçların Güneydoğu Asya’daki kullanım alanını da genişletti.