TurkishExporter ile Keşfedilen Yepyeni Pazarlar…

12 Şubat 2018

SARAR Giyim A.Ş. olarak Türkiye’nin en büyük ihracat portali TurkishExporter ile 4 yıldan beri çalışıyoruz. Düzenli bir şekilde mail adresime gelen Kobi İhracat Bülteni’ni inceleyip hazır giyim talepleri olan şirketlerle temasa geçiyorum. Bu şekilde daha önce olmadığımız Cezayir, Avustralya, Polonya, Trinidad&Tobago ve Fildişi Sahili gibi ülkelerle önce yazışıp sonra gidip yerlerini görerek, müşteri ve/veya bayiler edindik. Tabii ki gelen her talepten müşteri edinemiyorsunuz ancak tedarikçi arayan müşterilere ulaşmak için çok iyi bir sistem.

SARAR GİYİM TEKSTİL A.Ş.

Tuğrul OKUŞ - İhracat Müdürü