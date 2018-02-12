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TurkishExporter ile Keşfedilen Yepyeni Pazarlar…

“Daha önce olmadığımız Cezayir, Avustralya, Polonya, Trinidad&Tobago ve Fildişi Sahili gibi ülkelerle önce yazışıp sonra gidip yerlerini görerek, müşteri ve/veya bayiler edindik.”

TurkishExporter ile Keşfedilen Yepyeni Pazarlar…
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SARAR Giyim A.Ş. olarak Türkiye’nin en büyük ihracat portali TurkishExporter ile 4 yıldan beri çalışıyoruz. Düzenli bir şekilde mail adresime gelen Kobi İhracat Bülteni’ni inceleyip hazır giyim talepleri olan şirketlerle temasa geçiyorum. Bu şekilde daha önce olmadığımız Cezayir, Avustralya, Polonya, Trinidad&Tobago ve Fildişi Sahili gibi ülkelerle önce yazışıp sonra gidip yerlerini görerek, müşteri ve/veya bayiler edindik. Tabii ki gelen her talepten müşteri edinemiyorsunuz ancak tedarikçi arayan müşterilere ulaşmak için çok iyi bir sistem.

SARAR GİYİM TEKSTİL A.Ş.
Tuğrul OKUŞ - İhracat Müdürü

Son dakika turkish exporter Sarar giyim

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