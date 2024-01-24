Türkiye’de üretilen çocuk çorapları, Rusya’ya yolcu!

Hazır giyim sektöründe her gün sayısız ithalat ilanı yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün Rusya’dan çorap üreticilerini ilgilendiren bir ithalat ilanını kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bir Rus e-ticaret firması B2B platformu TurkishExporter’a bıraktığı ithalat talebiyle Türk hazır giyim üreticilerinden çocuk çorabı satın alacağını duyurdu.

Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie DataBank”ı ziyaret etmelisiniz.

Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe ihracat yapıyor ve ithalatçı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.