Türkiye’de üretilen seccadeler, Bangladeş yolcusu!

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Buna göre TurkishExporter’a gelen sayısız taleplerden biri de bugün Bangladeş’ten oldu.

Bu kapsamda Bangladeş’te ilaç, altyapı geliştirme, enerji, yüksek teknoloji tarımsal ürünler, konaklama, havacılık yönetimi, tekstil ve konfeksiyon, gayrimenkul ve inşaat, kozmetik ve tuvalet malzemeleri, sektörlerinde faaliyet gösteren firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla, Türk üreticilerden seccade satın alacağını belirtti.

Bangladeşli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.