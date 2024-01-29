Türkiye’deki kapı aksesuarı üreticileri! Mısır’a ihracat kapıda

Türkiye ile Mısır arasında yeniden başlayan görüşmeler iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanmasına sebep olurken dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter da Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını aralıyor.

Bu kapsamda 1992 yılından beri otelcilik sektöründe devleşen Mısırlı ithalatçı bir firma B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kapı aksesuarları satın alacağını belirtti.

Mısırlı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mısır pazarına ulaşmanın hızlı ve kolay yolu

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Mısır pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Mısır’daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Mısır’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Mısır’da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.