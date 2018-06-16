Türkiye'nin ABD'den ithalatı arttı

Türkiye'nin ABD'den ithalatı, yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 4 milyar 108,2 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-nisan döneminde 3 milyar 390,7 milyon dolar olan Türkiye'nin ABD'den ithalatı, bu yılın ilk 4 ayında 4 milyar 108,2 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin ABD'den ithalatı, söz konusu dönemde yüzde 21 arttı.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı ise yılın ilk 4 ayında yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 606,5 milyon dolara geriledi. ABD, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya'nın ardından 6'ncı sırada yer alırken, en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya, Rusya ve Çin'in ardından 4'üncü oldu.

Türkiye'nin nisan ayında ABD'ye ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 azalarak 636 milyon 824 bin dolara geriledi. Nisanda Türkiye'nin ABD'den ithalatı ise yüzde 10,8 artarak 1 milyar 84,9 milyon dolara yükseldi. Nisan 2017'de Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 794,5 milyon dolar, ithalatı ise 979,6 milyon dolar olmuştu.

Güney Amerika'ya ihracat yüzde 74,5 arttı

Türkiye'nin nisanda ülke gruplarına göre dış ticaret rakamlarına bakıldığında, Kuzey Amerika ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalarak 715,1 milyon dolara gerilerken, Güney Amerika ülkelerine ihracat yüzde 74,5 artarak 164,7 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatı ise yüzde 14,3 artışla 121,7 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin aynı dönemde Kuzey Amerika ülkelerinden ithalatı yüzde 24,5 artarak 1 milyar 351,8 milyon dolar, Güney Amerika ülkelerinden ithalatı da yüzde 131,8 artışla 878,4 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde Türkiye'nin Orta Amerika ve Karayip ülkelerinden ithalatı ise yüzde 31,7 artarak 98,5 milyon dolara yükseldi.