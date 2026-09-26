Türkiye'nin en büyük propan tankı Ceyhan'a kuruluyor

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde geliştirilen Doğu Akdeniz Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Limanı'nda (DAPEK) sıvı yük terminali yatırımı ilerliyor. Rönesans Holding ile Stolt-Nielsen'in terminal işletmeciliği şirketi Stolthaven Terminals'ın ortaklaşa geliştirdiği terminalin ilk fazında Türkiye'nin en büyük kriyojenik propan tankının yer alacağı açıklandı.

Yeni terminal, DAPEK bünyesinde kurulmakta olan polipropilen üretim tesisinin hammadde depolama ve lojistik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgeye gelecek diğer sanayi yatırımlarına da hizmet verecek.

Ceyhan terminali küresel ağa bağlanacak

Projenin dikkat çeken taraflarından biri Ceyhan'ın yalnızca bir depolama noktası olarak planlanmaması. Stolthaven Terminals, terminali şirketin uluslararası müşteri ve lojistik ağıyla bağlantılı bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.

Ceyhan'ın derin deniz erişimi, karayolu bağlantıları, planlanan demiryolu altyapısı ve enerji hatlarına yakınlığı yatırım kararında öne çıkan unsurlar arasında bulunuyor. Bölgenin Türkiye iç pazarının yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya erişim sağlayabilecek konumu da terminalin büyüme planında önemli rol oynuyor.

Kapasite talebe göre artırılacak

Terminalin ilk fazı yatırımın son noktası olmayacak. DAPEK'teki sanayi yatırımları büyüdükçe depolama kapasitesinin de müşterilerden gelecek gerçek talebe göre artırılması planlanıyor.

Yeni tankların yanı sıra farklı ürünlerin depolanması, yeni lojistik hizmetlerin devreye alınması ve terminal bağlantılarının genişletilmesi de ilerleyen aşamalarda değerlendirilecek.

Bu modelle Ceyhan'da ihtiyaç oluşmadan kapasite yaratmak yerine, sanayi yatırımları ve müşteri talebiyle birlikte büyüyen bir terminal yapısı kurulması hedefleniyor.

DAPEK yatırımları 3 milyar doları aştı

Ceyhan'da geliştirilen DAPEK yalnızca terminal yatırımından oluşmuyor. Bölgede polipropilen üretim tesisi, sıvı yük terminali, liman, enerji ve lojistik yatırımları birlikte geliştiriliyor.

DAPEK kapsamında açıklanan toplam yatırım büyüklüğü 2026 yılında 3 milyar doların üzerine çıktı. Bölgenin uzun vadede Türkiye'nin önemli petrokimya, enerji ve lojistik merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor.

DAPEK yaklaşık 2 bin 750 hektarlık alana ve iki kilometrelik kıyı şeridine sahip. Projede konteyner ve sıvı yük terminallerinin yanı sıra güneş enerjisi ve yeşil hidrojen gibi enerji yatırımları da planlanıyor.

Polipropilen tesisinin kapasitesi 472 bin 500 ton

DAPEK'in ana yatırımlarından biri olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin yıllık 472 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Türkiye'nin polipropilen tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılaması nedeniyle tesisin devreye girmesiyle dış ticaret açığının yılda yaklaşık 300 milyon dolar azaltılması hedefleniyor.

Polipropilen başta otomotiv, tekstil ve ambalaj olmak üzere çok sayıda sanayi kolunda kullanılıyor.

Ceyhan'da petrokimya ve lojistik birlikte büyüyecek

Terminal yatırımı, polipropilen tesisinin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde DAPEK'e gelecek yerli ve uluslararası şirketlere depolama ve lojistik hizmeti sunacak şekilde tasarlanıyor.

Böylece Ceyhan'da üretim, hammadde depolama, liman hizmetleri ve uluslararası lojistiğin aynı sanayi bölgesinde bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük kriyojenik propan tankının terminalin ilk fazına dahil edilmesi de DAPEK'in sıvı ve gaz hammaddelerin depolanmasındaki kapasitesinin önemli unsurlarından biri olacak.