Türkiye'nin en çok ithalat-ihracat yaptığı ülkeler belli oldu! Almanya ve Çin lider

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye yılın ilk 10 ayında 216 milyar 195 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 282 milyar 49 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İlk 10 aydaki dış ticaret açığı da geçen yıla göre yüzde 30,1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan 65 milyar 853 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin bu yıl en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler de belli oldu.

Ocak - ekim döneminde ihracatta ilk sırayı 17 milyar 97 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 13 milyar 381 milyon dolarla ABD, 12 milyar 490 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 762 milyon dolarla Irak ve 10 milyar 537 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İthalatta ise 37 milyar 423 milyon dolarla Çin ilk sırada. Çin'in 35 milyar 499 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 22 milyar 186 milyon dolarla Almanya, 15 milyar 585 milyon dolarla İtalya, 13 milyar 526 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 44'ünü oluşturdu.