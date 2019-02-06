UİB’in ihracatını otomotiv sırtladı

06 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) – Türkiye’nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2019’un ilk ayında 2 milyar 414 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ocak ayında 1,58 artışla 2 milyar 77 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise yüzde 9,82 artışla 28.5 milyar dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 5,12 düşüş göstererek 97.6 milyon dolarlık ihracata imza attı. Geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 6 oranında artıran UTİB, 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Ocak ayında 52.2 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ihracatını yüzde 6,87 artırdı. Geriye dönük 12 aylık ihracatını ise yüzde 13,11 artıran UHKİB 637.8 milyon dolarlık ihracata imza attı.



Ocak ayında 12.4 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) geriye dönük 12 aylık dönemde ise 12,77 artışla 176 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Ocak ayında yüzde 21,41 artışla 8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 12,64 oranında artırarak 132.3 milyon dolarlık dış satışa imza attı.



Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Ocak ayı ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,69 oranında artışla 167.5 milyon dolar olarak açıklandı.