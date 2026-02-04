UİB’in ocak ihracatı 3,2 milyar doları aştı

UİB’in 2026 yılı ocak ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 3,55 artarak 3,2 milyar dolara ulaşırken, birliğin son 12 aylık ihracatı 43,4 milyar doları aştı. Otomotiv sektörü ihracatta liderliğini korurken, tekstil, hazır giyim ve tarım birliklerinde de artış kaydedildi.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen ihracatçı firmaların güçlü performans sergilediğini belirterek, 2025 yılının ardından yeni yılda da ihracat artışının sürdürülmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Otomotiv ihracatı 2,7 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) ocak ayı ihracatı, yıllık bazda yüzde 4,08 artarak 2 milyar 728 milyon 800 bin dolar oldu. Birliğin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 13,79 yükselişle 36 milyar 886 milyon 567 milyon dolara çıktı.

Tekstil ihracatı 100 milyon doları geçti

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ocak ayında 100 milyon 884 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 1 milyar 218 milyon 872 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hazır giyimde artış sürdü

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,91 artışla 65 milyon 103 bin dolar ihracat yaptı. Birliğin son 12 aylık ihracatı ise 852 milyon 981 bin dolar oldu.

Meyve sebze mamullerinde 17,3 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ocak ayında 17 milyon 311 bin dolarlık ihracata imza attı. Birliğin 12 aylık ihracatı ise 286 milyon 757 bin dolar olarak kaydedildi.

Yaş meyve sebze ihracatı 13,9 milyon dolar

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise ocak ayında yüzde 6,95 artışla 13 milyon 971 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğin son 12 aylık ihracatı 189 milyon 945 bin dolar seviyesine ulaştı.