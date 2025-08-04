UİB’in temmuz ihracatı yüzde 22,5 arttı, 4 milyar dolara yaklaştı

Uludağ İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında 3,97 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yıla göre yüzde 22,5’lik artış sağladı.

UİB çatısı altındaki sektörlerde en yüksek ihracat performansı yine otomotiv sektöründen geldi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) temmuz ayı ihracatı, yüzde 25,33 artışla 3 milyar 413 milyon 908 bin dolar oldu. OİB’in ocak-temmuz dönemi ihracatı ise yüzde 17 artışla 21,1 milyar doları aştı.

Diğer sektörlerden de artış

* Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), temmuz ayında 102,2 milyon dolar, yılın ilk 7 ayında ise 714,6 milyon dolar ihracat yaptı.

* Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), temmuzda yüzde 10 artışla 87,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 7 aylık toplam ihracatı 527,4 milyon dolara ulaştı.

* Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), temmuzda yüzde 34 artışla 29,5 milyon dolar ihracat yaptı; 7 aylık ihracat 168,6 milyon dolar oldu.

* Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise temmuzda 13,8 milyon dolar, yılın ilk 7 ayında toplam 81,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.