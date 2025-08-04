Merkez'in yıl sonu enflasyon hedefi tutacak mı? Ekonomistler TÜFE'yi değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE temmuzda yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,05’ten yüzde 33,52'ye geriledi. Veriler hem aylık, hem de yıllık enflasyonun beklentilerin altında kaldığına işaret ederken temmuz enflasyonuna en büyük etki 0,95 puan ile konuttan geldi.

Enag verilerine göre de enflasyon aylık bazda yüzde 3,75 artarken, yıllık bazda ise yüzde 65,15 oldu.

Enflasyon verilerini değerlendiren ekonomislerden ise çarpıcı yorumlar geldi.

Enag yüzde 3,75, TÜİK yüzde 2,06 açıkladı

Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın politika faizinin yüzde 43 seviyesinde olduğunu hatırlarak, bağımsız araştırma grubu ENAG’ın yıllık enflasyonu yüzde 65,15 olarak açıkladığına dikkat çekti.

Merkez'in yıl sonu enflasyon hedefi tutacak mı?

Ekonomist İris Cibre ise Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 29’luk enflasyon hedefinin yakalanabilmesi için aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,62 seviyesinde gelmesi gerektiğini hatırlattı. Ancak temmuz ayında yönetilen fiyat zamları ve kur geçişkenliğindeki artış nedeniyle bu hedefin zora girdiğini ifade eden Cibre, yine de son iki ayda beklentilerin altında gelen verilerin hedefe ulaşmayı tamamen imkânsız kılmadığını belirtti.

İktisatçı Dr. Barış Esen de paylaşımında TÜFE'nin piyasa beklentisi olan yüzde 2,4’ün altında gerçekleştiğini vurgularken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadesine dikkat çekti.

İTO, ENAG ve TÜİK farkı

Ekonomist Murat Sağman ise TÜİK’in temmuz ayında da beklenenden düşük bir enflasyon verisi açıkladığını belirterek, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) temmuz enflasyonunu yüzde 2,6, yıllık enflasyonu yüzde 42,5 olarak açıkladığını hatırlattı. Sağman, ENAG verilerinin ise TÜİK’e kıyasla oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.