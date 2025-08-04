Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2,06 oranında arttı.

Yıllık bazda enflasyon yüzde 33,52 olarak gerçekleşirken, yılbaşından bu yana kümülatif artış yüzde 19,08, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 41,13 oldu.

Konutta yüzde 62’lik artış dikkat çekti

Yıllık bazda en yüksek artış konut grubunda yaşandı. Temmuz 2025 itibarıyla:

* Konut: yüzde 62,01

* Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 27,95

* Ulaştırma: yüzde 26,57

Bu üç harcama grubunun genel endeks üzerindeki yıllık etkisi sırasıyla yüzde 9,03, yüzde 6,94 ve yüzde 4,35 oldu.

Aylık bazda da konut öne çıktı

Aylık değişimde de en dikkat çekici artış yine konutta yaşandı:

* Konut: yüzde 5,78

* Ulaştırma: yüzde 2,89

* Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 0,07

Aylık genel enflasyona katkı olarak konut yüzde 0,95, ulaştırma yüzde 0,45, gıda ise yüzde 0,02 katkı yaptı.

Temel harcamalarda yaygın artış

TÜİK’in detaylı verilerine göre, endekste yer alan 143 temel harcama başlığının 120’sinde fiyatlar arttı, 18’inde düşüş yaşandı, 5 başlıkta ise fiyatlar değişmedi.

Çekirdek enflasyonda da yükseliş sürdü

Enerji, alkollü içkiler, tütün, işlenmemiş gıda ve altın hariç hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) ise Temmuz ayında:

* Aylık bazda: yüzde 1,82

* Yıllık bazda: yüzde 33,77

* Yılbaşından bu yana: yüzde 19,40

* 12 aylık ortalama: yüzde 40,51 olarak gerçekleşti.