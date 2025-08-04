Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 yılı temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı.

Böylece, ağustos ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşmiş oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen artış oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 43.23 olmuştu.

Zam hangi veriye göre hesaplanıyor?

Konut kiralarında zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak belirleniyor. Ev sahibi, bu orana eşit veya daha düşük bir artış yapma hakkına sahip. Örneğin kira artışı ekim ayında yapılacaksa, 12 aylık ortalama TÜFE verisi olarak eylül ayı verisi dikkate alınıyor.

İşyeri kiralarında ise artış oranı, kira sözleşmesinde belirlenen hükümlere göre uygulanıyor. Sözleşmede, TÜİK’in açıkladığı endekslerden birine göre artış yapılacağı belirtilmişse, yine artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın ilgili TÜİK endeksi esas alınarak hesaplama yapılıyor. Bu durumda da mülk sahibi, belirlenen oranı aşmamak kaydıyla zam yapabiliyor. Örneğin, ekim ayında artış yapılacaksa, eylül ayına ait endeks verisi baz alınıyor.