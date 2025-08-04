ENAG temmuz ayı enflasyonunu açıkladı!
Akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. Verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,75 artarken, yıllık bazda ise yüzde 65,15 oldu.
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 3,75, yıllık bazda 65,15 olarak gerçekleşti.
ENAG haziran ayı enflasyonunu yüzde 3,05, yıllık enflasyonu ise yüzde 68,68 olarak hesaplamıştı.