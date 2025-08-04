TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak.

Ekonomistlerin beklentisi, temmuz ayında tüketici fiyatlarının ortalama yüzde 2,34 artacağı yönünde. Beklentiler gerçekleşirse yıllık enflasyonun yüzde 35,05’ten yüzde 33,90’a ineceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı’nın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı beklenti anketine göre, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ortalama yüzde 2,34 artması bekleniyor. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında değişiyor.

Bu beklentiye göre haziranda yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 33,90’a gerileyeceği öngörülüyor. Ayrıca ekonomistlerin 2025 sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 30,32 seviyesinde bulunuyor.

TÜFE, haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 artmıştı.