'Gerçek etki ağustosta' | Otomotiv satışları ÖTV artışına rağmen temmuz ayında yükseldi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomotiv pazarındaki temmuz ayı verilerini açıkladı.

2025 yılının Temmuz ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,55 oranında artarak 107.718 adet oldu. Bu sonuç, temmuz ayı satışlarında tarihin en iyi ikinci verisi olarak kayıtlara geçti.

ODMD verilerine göre, otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 14,71 artışla 84.195 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 13,96 artışla 23.523 adet olarak gerçekleşti.

10 yıllık temmuz ayı ortalamalarına göre ise toplam pazar yüzde 55,9, otomobil pazarı yüzde 56,7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 53,1 oranında yükseldi.

2025 Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar büyüklüğü yüzde 6,5 artışla 715.695 adede, otomobil satışları 572.198 adede, hafif ticari araç satışları ise 143.497 adede ulaştı.

"Gerçek etki ağustosta görülecek"

Temmuz ayında satışlar beklentilerin üzerine çıkarken bu hareketliliğin geçici olabileceği uyarısında bulunuluyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci, otomotiv pazarındaki bu durumu sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeyle yorumladı.

Özpeynirci rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede özellikle 24 Temmuz'da yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesinin, Temmuz ayı satışlarına sınırlı etkide bulunduğunu ifade etti.

Özpeynirci’ye göre, birçok marka Temmuz ayında ellerindeki mevcut stokları kullanarak fiyatlara ÖTV farkını tam yansıtmadı. Bu nedenle pazar, yüksek ÖTV oranlarına rağmen 107 bin adetle kapanarak güçlü bir performans sergiledi.

Stokların bitmesiyle birlikte yeni gelen partilerde artırılmış ÖTV oranları fiyatlara tam olarak yansıtılacağını yazan Özpeynirci, asıl etkinin Ağustos ayında görüleceğini belirtti.

ÖTV artışı ne kadar olmuştu?

24 Temmuz’da yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi, hem içten yanmalı hem de elektrikli araçlarda ciddi değişiklikler getirmişti. Yeni ÖTV oranları şöyle:

1.4 litre ve altı motor hacmi için:

Vergisiz fiyatı 650.000 TL altı: yüzde 70

650.000 – 900.000 TL arası: yüzde 75

900.000 – 1.100.000 TL arası: yüzde 80

1.100.000 TL üzeri: yüzde 90

1.4 – 1.6 litre arası motorlar için:

850.000 TL altı: yüzde 75

850.000 – 1.100.000 TL: yüzde 80

1.100.000 – 1.650.000 TL: yüzde 90

1.650.000 TL üzeri: yüzde 100

1.6 – 2.0 litre motorlar için:

1.650.000 TL ve altı: yüzde 150

Üzeri: yüzde 170

2.0 litre üzeri tüm modeller:

yüzde 220 ÖTV uygulanacak

Elektrikli otomobiller için

160 kW altı motor gücü:

Matrah eşiği: 1.650.000 TL’ye çıkarıldı

Altı: yüzde 25, üstü: yüzde 55

160 kW üstü motor gücü:

Altı: yüzde 65, üstü: yüzde 75