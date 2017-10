Ukraynalı toptancı fason beyaz eşya ürettirmek istiyor

06 Ekim 2017

Ukrayna merkezli ev aletleri toptancısı, aynı zamanda en büyük ithalatçısı konumunda olan büyük bir firma, kendi markaları için kaliteli elektrikli ev aletleri üretebilecek Türk firmalar aramakta olduklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We would like to take this opportunity to introduce our company.

We are one of the biggest household appliance distributors in Ukraine

with market presence since 1993, and the largest importer of household appliances on the Ukrainian market.

Attached below, please, also find an introductory presentation of our company for your consideration.

At the moment we are looking for a reliable business partner for the manufacturing of high-quality household appliances for our private label.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371988_home-appliances-private-label-production-inquiry-from-ukraine

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact