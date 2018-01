Ummanlı tüccar paratoner sistemleri ithal edecek

09 Ocak 2018

Umman’dan iletişime geçen müteahhit ve tüccar bir firma, paratoner sistemleri ile elektrik dağıtım panosu konularında Türk tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Lightning Protection products to supply from Turkey to Oman

We are oman based company engaged in electrical contracting and trading would like represent electrical lightning protection and switch gear products in Oman.

Regards

Hiren

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380980_lightning-protection-products-to-supply-from-turkey-to-oman

