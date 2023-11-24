Ürdün, CPAP cihazı ithal edecek

Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Ürdün’den bugün bir ithalat talebi daha geldi. Ürdün medikal sektöründe verdiği çeşitli hizmetlerle faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla CPAP cihazı tedarik edeceğini belirtti. İlan veren Ürdünlü ithalatçı, ilgili ihracatçılardan fiyat teklifi bekliyor.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hızlı ve nokta atışı çözümler şimdi Forie’de

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor.

Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde Nakliye/navlun ilanı https://www.forie.com/tr/ oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.