Ürdün’e ihracat fırsatı: “Dondurulmuş közlenmiş patlıcan”

Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Ürdün’den Türk gıda üreticilerine bugün bir ithalat talebi daha geldi. Bu kapsamda Ürdün’de yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı firma Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanda şu ifadeleri kullandı: “Dondurulmuş közlenmiş patlıcana ihtiyacım var Bulgaristan'ın Plovdiv şehrine teslim edilecek.”

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla gıda ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.