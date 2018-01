Ürdünlü üretici medikal pamuk ve hammadde satın alacak

04 Ocak 2018

Ürdün’de medikal gazlı bez çeşitleri üreticisi bir firma, imalatlarında kullanmak amacıyla hammadde ve pamuk satın almak istediğini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Medical gauze raw materials required in Jordan

Dear Sir / Madam,

This is said nofal from Jordan,

We are ***** MEDICAL SUPPLY CO, Located n Iraq,

We are looking to find medical manufacturer for RAW MATERIAL LIKE JUMBO GAUZE ROLL, MEDICAL COTTON AND OTHER RAW MATERIALS.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377633_medical-gauze-raw-materials-required-in-jordan

