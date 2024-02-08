Yatak, baza, başlık üreticilerine yeni ihracat kapıları aralanıyor!

Türkiye'nin her bölgesinde üretimden istihdama yoğun yatırımlar gerçekleştirerek hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için çalışmalarına devam eden Türk mobilya sektörü, ABD, Çin ve İtalya ile üretim hacmi ve çeşitliliği açısından dünyadaki dört üretici ülkeden birisi arasında yer alıyor. Ayrıca Suudi Arabistan piyasasına da ihracatta birçok çeşidi sunuyor. Suudi Arabistan'da özellikle lüks grupların yanı sıra yatak/baza, oturma grupları, çalışma grupları, ofis mobilyaları ve aksesuarlar ilgi görüyor.

Türk yatak sektörü ise 40 milyar dolarlık potansiyele sahip yatak üretim sektörüne, 25 bin kişilik dev bir istihdamla katkı sağlayarak dünya üretim ve ihracat sıralamasında 14. sırada yer alıyor.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Türk mobilyası keşfedildiği her ülkede seviliyor ve kısa sürede benimseniyorken Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de yatak sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanlarını yayınlıyor. Ayrıca kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yatak sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yatak sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.