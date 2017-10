Yunan firma cam kapı aksesuarları ithal etmek istiyor

09 Ekim 2017

Yunanistan merkezli büyük bir ithalatçı, Türkiye’den yapı sektöründeki cam ürünlerin montajında kullanılan her çeşit hırdavat ve aksesuarların temini konusunda tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

***** is a leading technical and manufactory company.

We are one of the biggest importers of manufactored goods.

Our goal is to provide goods of the best quality to the glass makers and to the construction market in general.

We are searching for shower cabins manufacturers

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371846_hardware-hinges-fittings-for-glass-inquiry-from-greece

