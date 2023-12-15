Yunanistan, mobilya kulpları ithalatı için Türkiye’den üreticiler arıyor

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Yunanistan’dan gelen bir ithalat ilanını yayınladı.

Bu kapsamda geniş ürün yelpazesiyle mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firma, tüm dünyayı ihracatçıların avuçlarına taşıyan B2B platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk mobilya üreticilerinden mobilya kulpları ithal edeceğini belirtti.

İthalatçı Yunan firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de mobilya üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak binlerce mobilya ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. “Forie Databank”, 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeren bu ithalatçı şirketlerin adreslerini sunuyor. Sektörünüzdeki veriler Forie kaynağında henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie ‘deki kurumsal temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.