Dünya Gazetesi öncülüğünde Cuma günü İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’nde çok önemli konuklar ve katılımcılar bir araya geldi. Zirvede yapılan oturumlarda iş dünyasının önemli isimleri konuşmacı olarak yer aldı.

‘Olmazsa olmaz yatırımlar’

Dünya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın moderatörlüğünü yaptığı “Enerji sektörünün sürdürülebilir finansmana ulaşımı ve Türkiye’de durum” başlıklı oturumda konuşan Lydia Yatırım Holding CEO’su Hüseyin Kaya, grubun enerji yatırımlarına dikkat çekerek, sürdürülebilir enerji yatırımlarının çevre için, gelecek için ve dünyamız için "olmazsa olmaz yatırımlar" olduğunu anlattı.

Pandemi dönemine atıfta bulunan CEO Hüseyin Kaya, “Pandemi döneminde hepimiz evimize kapandığımızda, sağlığımız söz konusu olduğunda paranın bir kıymeti olmadığını gördük. Sürdürülebilirlik de aynı şekilde… Bugün yaptığımız eylemlerin tüm sonuçlarını gelecekte göreceğiz. Onun için bizim, bu kuşağın her şeye karşı sorumluluğu var. Çevreye yapılan her yatırım ayrı geri dönüşler ve kazanımlar da getiriyor” dedi.

‘Önemli adımlar atılıyor’

Kaya, sürdürülebilirliğin finansmanını fonlayacak olan kesimin ya bankalar, ya da sermaye piyasaları olduğunu da ifade ederek, "Hele son yıllarda artan yatırımcı sayısı da düşünüldüğünde yeşil yatırım ve sürdürülebilirlikle ilgili bizim sermaye piyasalarından daha fazla pay almamız gerekir. Nitekim bu konuda da sermaye piyasalarında önemli adımlar atılıyor” diye konuştu.

Oturumda GENSED Başkanı Tolga Murat Özdemir, Eksim Holding Başkan Vekili Osman Aroğlu, Smart Güneş Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ve Maxxen Kurucu Ortağı Ayhan Şahin de yer aldı.