Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Dünya Gazetesi'ne 'sürdürülebilirlik' kutlaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Gazetesi öncülüğünde İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen İklim Ekonomisi-Sürdürülülebilirlik Finansmanı Zirvesi’nde konuştu.

Açıklamalarında pandeminin etkileriyle dünyanın ilk defa sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde geriye gittiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “Bunu telafi etmek için bütün insanlık olarak daha fazla çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Yalnızca kolektif bir çabayla daha sürdürülebilir bir finansal sistem ve daha yaşanabilir bir dünya inşa edebiliriz” diyen Yılmaz, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratılmasının önemine dikkat çekti.

Yılmaz, bu noktada medyaya düşen rolden bahsederken, "başka medya kuruluşlarına örnek olmasını dilediğini" söyleyerek Dünya Gazetesi’ni kutladı:

Çevre Haftası vesilesiyle bugün, iklim ekonomisi ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmak için İstanbul Finans Merkezimizde Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen ‘Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’ni gerçekleştirdik.



“2053 Yılı Net Sıfır Emisyon Hedefi” ve “Yeşil… pic.twitter.com/LpCozF3Kvi — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 7, 2024

* Medya da çok önemli bir boyut. Medya, sosyal medya olmadan farkındalığın oluşması da mümkün olmaz. Bu konularda yapılacak çalışmaları kıymetli. Bu anlamda Dünya Gazetesi'nin bundan sonra bu konuya dair ek yayınlayacak olması beni çok heyecanlandırdı. 44 yıl olmuş Dünya Gazetesi. Ekonomide ilk uzmanlaşmış gazete. Katkı sunacaklarına yürekten inanıyorum. İklim ekonomisi eki için Dünya Gazetesi'ni kutluyorum. Başka medya kuruluşlarına da örnek olmasını diliyorum. Yenilikçi ve yeşil çözümlere ilham kaynağı olmasını ümit ediyorum.