DÜNYA Gazetesi CEO'su Burcu Kösem: Vakit nakittir, somut adımlar atma zamanı

İklim krizinin geldiği boyut itibarıyla artık bir farkındalık sürecinden bahsedilemeyeceğini ifade eden Kösem, "Krizin içindeyiz. AB Yeşil Protokolü ise ilk kez iklim krizinden kaynaklanan tedbirlerin maliyetlere yansımasına sebep olacak. Yani dönüşüm kaçınılmaz" dedi.

"Peki bunu nasıl finanse edeceğiz? Firmalar bu dönüşüme nasıl adapte olacak?" diye soran Kösem, vizyon düzeyinde söyleneceklerin söylendiğini geriye samut adımların atılmasının kaldığını dile getirdi. Kösem şöyle devam etti: "Vakit artık nakittir.

Kimsenin tek başına iklim krizini çözmesi ve tek başına kendini bunun sonuçlarına karşı koruması mümkün değil. Bugün burada bu dönüşümü yapacak sanayicilerle bu dönüşümü finanse edecek bankacılar yan yana. Biz DÜNYA Gazetesi olarak bu platformun kurulmasına vesile olduk."

Kösem ayrıca son 5 yılda, sürdürülebilir finansman ürünlerinin bankacılık sektöründeki payının yüzde 15'e ulaşarak önemli bir artış gösterdiğini kaydetti.